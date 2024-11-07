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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о списках лучших тренеров КХЛ: «Когда СКА шел на 1-м месте 2 года назад, меня тоже никуда не включали. Я привык – у меня броня. У Никитина и Гру больше опыта. Надо работать, это мотивирует»

7 ноября СКА проиграл «Сочи» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 4-е поражение клуба подряд. – Недавно Максим Сушинский и Леонид Вайсфельд назвали Игоря Никитина из «Локомотива» и Бенуа Гру из «Трактора» в числе лучших тренеров КХЛ на старте сезона.

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