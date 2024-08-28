Челябинского дилера Toyota и Lexus хотят признать банкротом

Самарская компания «Гиллион», занимающаяся продажей автомобилей и запчастей, обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском о банкротстве ООО «Сейхо-Моторс», которое является официальным дилером Toyota и Lexus в Челябинской области.
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