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У «Зенита» есть шанс пройти дальше - с учетом отмененного правила преимущества по забитым мячам на чужом поле

У «Зенита» есть шанс пройти дальше - с учетом отмененного правила преимущества по забитым мячам на чужом поле

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение питерцев от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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