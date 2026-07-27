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Элемент европейского истребителя шестого поколения попал на фото

Элемент европейского истребителя шестого поколения попал на фото

Компания BAE Systems показала собираемый на заводе в Самлсбери (Англия) фюзеляж демонстрационного образца перспективного европейско-японского истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Global Combat Air Program (GCAP).

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