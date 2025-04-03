«Находишь мужчину, он погибает»: риэлтора из Томска наказали за "бизнес-план" для жен бойцов СВО

Риелтор Марина Орлова / УМВД России по Томской области 📷 Риэлтор из Томска Марина Орлова и блогер Дарья Черданцева привлечены к ответственности после публикации отрывка интервью с обсуждением «бизнес-плана» по покупке квартиры на «гробовые» деньги, выплачиваемые после гибели участника СВО.
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