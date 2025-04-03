«Находишь мужчину, он погибает»: риэлтора из Томска наказали за "бизнес-план" для жен бойцов СВО

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Амара Карпова
Грязное немытое животное🤮пусть сидит!!!
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14 час.
Евгения Болотова
А разве на самом деле такого нет?
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14 час.
Владимир Петров
Новая версия брака по расчёту... Алчные бабы всегда были.
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9 мин.
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