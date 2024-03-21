Названы самые высокооплачиваемые специальности в Челябинске на ближайшие пять лет

В Челябинске в ближайшие пять лет больше всех будут зарабатывать специалисты в таких отраслях, как инженерное проектирование, программирование и IT, HR, нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика, машиностроение, строительный комплекс, металлообработка.
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