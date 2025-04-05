В ГД выдвинули ряд идей по развитию экономики в условиях дорогих кредитов

Поддержание стабильности курса рубля и координация действий между Минфином и Центробанком могут помочь развитию российской экономики в условиях дорогих кредитов, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.