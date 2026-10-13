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Российские бойцы рассказали подробности освобождения населенного пункта Петровское в ДНР

Российские бойцы рассказали подробности освобождения населенного пункта Петровское в ДНР

Штурмовик 35‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Вадим Кибаленко рассказал о том, что перепады ландшафта, противотанковый ров и колючая проволока стали основными трудностями в освобождении Петровского ДНР.

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