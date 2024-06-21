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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Крупную партию БАДов без маркировки изъяли на Алтае

Крупную партию БАДов без маркировки изъяли на Алтае

Груз передали правоохранителям для дальнейших разбирательств Сотрудники мобильной группы «Михайловка» предотвратили ввоз в Алтайский край крупной партии биологически активных добавок без надлежащей маркировки.

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