Крупную партию БАДов без маркировки изъяли на Алтае

Груз передали правоохранителям для дальнейших разбирательств Сотрудники мобильной группы «Михайловка» предотвратили ввоз в Алтайский край крупной партии биологически активных добавок без надлежащей маркировки.
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