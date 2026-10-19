Необычная «золотая лихорадка» развернулась у берегов Ирана после крушения контейнеровоза GFS Pride. Сотни местных рыбаков на небольших лодках устремились в воды Ормузского пролива, чтобы собрать товары, оказавшиеся в море после затопления судна.
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