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Царьград

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WP: США за две недели предупредили Россию о теракте в «Крокусе»

WP: США за две недели предупредили Россию о теракте в «Крокусе»

Издание утверждает, будто Вашингтон заранее знал о возможном теракте в «Крокус Сити Холле».Газета Washington Post заявила о том, что власти более чем за две недели до теракта в подмосковном Красногорске сообщали, что «Крокус Сити Холл» может стать целью террористов.

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