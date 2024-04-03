WP: США за две недели предупредили Россию о теракте в «Крокусе»

Издание утверждает, будто Вашингтон заранее знал о возможном теракте в «Крокус Сити Холле».Газета Washington Post заявила о том, что власти более чем за две недели до теракта в подмосковном Красногорске сообщали, что «Крокус Сити Холл» может стать целью террористов.