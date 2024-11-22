Локальные отключения света произошли в 12 районах Нижегородской области

Энергетики «Нижновэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение. Локальные отключения из-за штормового ветра произошли в 12 муниципалитетах Нижегородской области, сообщает пресс-служба энергокомпании.
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