В Сасове пьяный муж грозил жене ножом

Как рассказали представители УМВД по региону, правоохранителей вызвала напуганная женщина. Ее муж пришел домой пьяный, она пыталась вразумить его, но он отреагировал на слова делом - схватил нож и заявил, что сейчас избавится от жены.
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