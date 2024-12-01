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Штурмовые группы ВС России зашли в село Новый Комар, перерезав ещё один путь снабжения гарнизона ВСУ в Великой Новосёлке

Штурмовые группы ВС России зашли в село Новый Комар, перерезав ещё один путь снабжения гарнизона ВСУ в Великой Новосёлке

Штурмовые подразделения группировки «Восток», развивая наступление в районе Времевского выступа, зашли в село Новый Комар, фактически взяв Великую Новоселку в оперативное окружение.

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