Новым главой NASA станет миллиардер, который побывал в открытом космосе Избра...

Новым главой NASA станет миллиардер, который побывал в открытом космосеИзбранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) объявил в среду о выдвижении миллиардера Джареда Айзекмана (Jared Isaacma, на фото справа) кандидатом на пост главы NASA, пишет The Verge.