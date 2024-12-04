Новым главой NASA станет миллиардер, который побывал в открытом космосе Избра...

Новым главой NASA станет миллиардер, который побывал в открытом космосеИзбранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) объявил в среду о выдвижении миллиардера Джареда Айзекмана (Jared Isaacma, на фото справа) кандидатом на пост главы NASA, пишет The Verge.
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