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Аршавин о Батракове: «Галатасарай» должен стать для него трамплином. Его уровень выше, чем чемпионат Турции»

Андрей Аршавин считает, что новичок «Галатасарая» Алексей Батраков в будущем перейдет в более именитый клуб.

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