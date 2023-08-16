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«Интер Майами» Месси сыграет в финале Кубка лиг с «Нэшвиллом» 20 августа на поле соперника

«Интер Майами» Месси сыграет в финале Кубка лиг с «Нэшвиллом» 20 августа на поле соперника

Сегодня «Интер Майами» разгромил клуб «Филадельфия Юнион» (4:1) в 1/2 финала турнира и завоевал право сыграть в матче за трофей.

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