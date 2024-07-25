Не успел малый народ расчистить свою поляну для национального языка, как её опять занял чужой, сокрушается экс-министр культуры прибалтийского тигра.
Латвии не удаётся внедрить в обиход свой язык
Комментарии
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Виктор
Население Латвии на начало 2024 года составило 1, 872 млн жителей
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18 час.
Natalija Osminina
Да буквально на днях по Латвии сказали, что подсчитали кол-во реальных жителей в городах-общее число оказалось 800 000 (немудрено: каждый день из Латвии СЕЙЧАС уезжает 1230 жителей). То же самое было лет 5 назад в Литве. Мэр Клайпеды решил подсчитать число одномоментно живущих- оказалось 92 000. При том, что население Клайпеды, якобы, 152 000 (перед Перестройкой было 225 000). То же самое было при общей переписи- в 10 вечера число проживающих в Литве дошло до 1 млн. 900 тысяч. С утра стало 2 млн. 800 тысяч))).
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17 час.
Natalija Osminina
Реально проживающие- это не числящиеся по прописке и уж тем более по переписи)))
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17 час.
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