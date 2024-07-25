Латвии не удаётся внедрить в обиход свой язык

Natalija Osminina

Да буквально на днях по Латвии сказали, что подсчитали кол-во реальных жителей в городах-общее число оказалось 800 000 (немудрено: каждый день из Латвии СЕЙЧАС уезжает 1230 жителей). То же самое было лет 5 назад в Литве. Мэр Клайпеды решил подсчитать число одномоментно живущих- оказалось 92 000. При том, что население Клайпеды, якобы, 152 000 (перед Перестройкой было 225 000). То же самое было при общей переписи- в 10 вечера число проживающих в Литве дошло до 1 млн. 900 тысяч. С утра стало 2 млн. 800 тысяч))).