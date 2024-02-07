Кадыров поздравил Алиева с переизбранием

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Кадыров подчеркнул, что благодаря своему опыту, профессиональным качествам и умению принимать сложные решения Алиев является незаменимой фигурой в политической и социальной жизни страны.