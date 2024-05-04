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Яковлев о Магнитогорске: «Черного снега и цветной воды из-под крана не видел. Здесь хочется жить – многое делается для комфорта горожан. Самое классное – всегда солнечно»

32-летний защитник последние пять сезонов выступает за «Металлург». Яковлев родился в Магнитогорске.  – Знаю, что за пределами Магнитогорска часто говорят про трудности с экологией, что здесь тяжело жить.

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