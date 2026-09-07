До какого года может затянуться конфликт? Украинская разведка назвала сроки

Россия сохраняет достаточный потенциал для продолжения боевых действий как минимум до 2028 года. Об этом 7 сентября заявил начальник ГУР Олег Иващенко в интервью "Укринформу" .
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