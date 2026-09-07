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До какого года может затянуться конфликт? Украинская разведка назвала сроки

До какого года может затянуться конфликт? Украинская разведка назвала сроки

Россия сохраняет достаточный потенциал для продолжения боевых действий как минимум до 2028 года. Об этом 7 сентября заявил начальник ГУР Олег Иващенко в интервью "Укринформу" .

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