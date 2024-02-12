«Ограбление советского банка Мессингом»: зачем Сталин дал такое задание телепату

Вольф Мессинг — достаточно популярная фигура в современном информационном пространстве. О нем ходит множество слухов и, вероятно, значительная часть из них явно заметно преувеличивает телепатические возможности эстрадного артиста, но часть из них, безусловно, является правдой.
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