Ветеран СВО из Таджикистана не может получить паспорт России

Ни полученные на фронте ранения, ни награды не дают 42-летнему Сергею Латыпову получить заветный русский паспорт.
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Проблема Сергея Латыпова в том, что он - русский. Был бы таджиком, давно получил бы гражданство России и российский паспорт.