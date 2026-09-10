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Царьград

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Ветеран СВО из Таджикистана не может получить паспорт России

Ветеран СВО из Таджикистана не может получить паспорт России

Ни полученные на фронте ранения, ни награды не дают 42-летнему Сергею Латыпову получить заветный русский паспорт.

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