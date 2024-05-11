Над тремя регионами России сбиты 21 реактивный снаряд и 16 беспилотников: есть пострадавшие

В течение минувшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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