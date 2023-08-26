Рубиалес отказался идти в отставку, Беллингем снова забил за «Реал», хет-трик Роналду, ничья ЦСКА и победа «Челси», ярость Ротенберга, дебют Захаряна и другие новости

Пока лучшее об испанском скандале: Ташуев: «Европа сошла с ума. Поцеловал бы Рубиалес футболиста — сказали бы «класс, во какой молодец»

⚡️ А вот теперь официально! Сердар Азмун — игрок «Ромы» 🐺 Неудачный вояж в «Байер» позади, теперь бывший зенитовец будет пылить под руководством Моуриньо 😎 👉 Детали трансфера: https://u.to/5FvnHw

КузнецовВВ

я вот тоже думал что Азмун в Байере на лавке штаны протирает, а он оказывается в прошлом сезоне сыграл больше чем в 30 матчах и забил то ли 5, то ли 6 голов. на мой взгляд неудачей это не назовешь.