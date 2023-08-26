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  • КузнецовВВ
    я вот тоже думал что Азмун в Байере на лавке штаны протирает, а он оказывается в прошлом сезоне сыграл больше чем в 3...Рубиалес отказалс...
  • Лена Мисько
    Хороший матч. Судейство можно не обсуждать. Зенит и "послушные дети" Гриши ИвановаПереломный момент...
  • КУАТ
    Да, а что, так нельзя? Бывает, что игроки атаки срезают в свои ворота.ТОТО. РПЛ-2023/24...

Рубиалес отказался идти в отставку, Беллингем снова забил за «Реал», хет-трик Роналду, ничья ЦСКА и победа «Челси», ярость Ротенберга, дебют Захаряна и другие новости

Рубиалес отказался идти в отставку, Беллингем снова забил за «Реал», хет-трик Роналду, ничья ЦСКА и победа «Челси», ярость Ротенберга, дебют Захаряна и другие новости

1. Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отказался уходить в отставку из-за поцелуя с футболисткой: «Я ошибся, но не уйду.

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Комментарии
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Лена Мисько
Пока лучшее об испанском скандале: Ташуев: «Европа сошла с ума. Поцеловал бы Рубиалес футболиста — сказали бы «класс, во какой молодец»
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14 час.
Лена Мисько
⚡️ А вот теперь официально! Сердар Азмун — игрок «Ромы» 🐺 Неудачный вояж в «Байер» позади, теперь бывший зенитовец будет пылить под руководством Моуриньо 😎 👉 Детали трансфера: https://u.to/5FvnHw
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14 час.
КузнецовВВ
я вот тоже думал что Азмун в Байере на лавке штаны протирает, а он оказывается в прошлом сезоне сыграл больше чем в 30 матчах и забил то ли 5, то ли 6 голов. на мой взгляд неудачей это не назовешь.
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5 час.

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