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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зиньковский о «Спартаке» при Станковиче: «Тренируемся, работаем и привыкаем к требованиям. Все общаются, нормальная, рабочая атмосфера» 

«Постоянное общение с Станковичем присутствует. Получилось так, что в матче с «Химками» удалось пообщаться во время игры — на какие-то свои моменты об игре.

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