Рыбакина уволила и позже вернула тренера после скандала с WTA

Елена Рыбакина в августе 2024 года разорвала отношения с тренером Стефано Вуковым из-за скандала с WTA.
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