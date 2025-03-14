Русофобия в Молдове – курс, навязываемый стране действующей властью

Илья КИСЕЛЁВ На фоне политических процессов, демонстрирующих после вступления в должность президента США Дональда Трампа переоценку здравомыслящими политиками Запада роли Российской Федерации в мировой политике, все еще существует целый блок государств, которые с продолжающимся упорством проводят политику, которую нельзя охарактеризовать иначе как антироссийскую и русофобскую.