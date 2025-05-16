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Балтика крепкая: под боком у России зреет новая зона напряженности

Балтика крепкая: под боком у России зреет новая зона напряженности

Крупнейший за последнее время инцидент произошел в Балтийском море. Эстонские вооруженные силы попытались задержать нефтяной танкер под флагом Габона, который посчитали частью российского «теневого флота».

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