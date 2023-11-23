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СМИ: в Китае вспыхнула эпидемия неизвестной пневмонии у детей

СМИ: в Китае вспыхнула эпидемия неизвестной пневмонии у детей

Китайские больницы перегружены.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне резкого роста заболеваемости респираторными заболеваниями у детей в Китае потребовала у местных властей предоставить все данные об очагах неизвестной пневмонии.

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