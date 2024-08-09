В Германии призвали наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток»

Германия должна наладить отношения с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». За нормализацию отношений с Москвой выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в … .
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