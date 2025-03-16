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Петербургский дневник

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«Серебряное ожерелье России» отмечено дипломом международной выставки-форума «Интурмаркет»

«Серебряное ожерелье России» отмечено дипломом международной выставки-форума «Интурмаркет»

Мероприятие проходило в Нижнем Новгороде 13-15 марта 2025 года в Нижнем Новгороде состоялось одно из ведущих мероприятий в сфере туризма - ХХ юбилейная международная выставка-форум гостеприимства регионов «Интурмаркет».

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