«Серебряное ожерелье России» отмечено дипломом международной выставки-форума «Интурмаркет»

Мероприятие проходило в Нижнем Новгороде 13-15 марта 2025 года в Нижнем Новгороде состоялось одно из ведущих мероприятий в сфере туризма - ХХ юбилейная международная выставка-форум гостеприимства регионов «Интурмаркет».
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