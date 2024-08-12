В Париже закрылась одна из самых скандальных Олимпиад в истории

В отличие от масштабного открытия Олимпиады, сценой для которого стал весь Париж, прощание с Играми решили провести, если можно так сказать, более камерно - на стадионе "Стад де Франс", который собрал 70 тысяч зрителей.
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