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Карл-Энтони Таунс набрал 31 очко и 21 подбор, «Нью-Йорк» одержал 9-ю победу подряд

Звездный центровой набрал 31 очко, 21 подбор и 4 передачи, «Нью-Йорк» справился с «Ютой» (119:103) и одержал 9-ю победу подряд.

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