У россиянина украли из номера в гостинице Парижа сотни тысяч рублей

У российского туриста украли из номера гостиницы в Париже сотни тысяч рублей. Об этом он рассказал в своем аккаунте @pro_english_blin в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).