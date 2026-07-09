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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский край экспортировал в Китай почти 50 тонн плавленого сыра

Алтайский край экспортировал в Китай почти 50 тонн плавленого сыра

Продукция алтайских производителей с начала года поставлялась в шесть зарубежных государств За первые пять месяцев 2026 года производители Алтайского края поставили в Китай более 49 тонн плавленого сыра общей стоимостью свыше 22,5 млн рублей.

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