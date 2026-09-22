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Нижегородская правда

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Нижегородские предприятия могут подать заявку на возмещение части затрат на роботизацию производств

Нижегородские предприятия могут подать заявку на возмещение части затрат на роботизацию производств

Минпромторг России объявил дополнительный отбор получателей субсидии для организаций обрабатывающей промышленности на возмещение части затрат, связанных с роботизацией производств.

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