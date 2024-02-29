Всё хорошо, прекрасная маркиза: медосмотр Байдена «не выявил никаких проблем» 

Джо Байден прошёл плановое медицинское обследование в военном госпитале в пригороде Мэриленда. Байден «готов к работе» и может полностью «выполнять все свои обязанности без каких-либо исключений», так охарактеризовал результаты обследования доктор Кевин О’Коннор, передаёт Reuters.