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Бытовая мифология о российской экономике

Бытовая мифология о российской экономике

Все мы много раз сталкивались с классическими либеральными представлениями об устройстве современной русской жизни.

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Комментарии
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Алексей Васильев
И, кстати, бананы у нас тоже выращивают, но экономически это особого смысла не имеет - из Эквадора возить дешевле.
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2 час.
Александр
Уймись придурок.Народ России никогда не жил более благополучно  материально ,чем в последние 20 лет.
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1 час.
Ингерман Ланская
а ты, видать, грузчиком этих денег работаешь? прям на своём горбу мешки денег таскаешь на вывоз...
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46 мин.
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