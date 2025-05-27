Все мы много раз сталкивались с классическими либеральными представлениями об устройстве современной русской жизни.
Бытовая мифология о российской экономике
Комментарии
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Алексей Васильев
И, кстати, бананы у нас тоже выращивают, но экономически это особого смысла не имеет - из Эквадора возить дешевле.
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2 час.
Александр
Уймись придурок.Народ России никогда не жил более благополучно материально ,чем в последние 20 лет.
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1 час.
Ингерман Ланская
а ты, видать, грузчиком этих денег работаешь? прям на своём горбу мешки денег таскаешь на вывоз...
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46 мин.
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