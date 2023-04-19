RusVesna: В боях на Донбассе уничтожен чемпион по кикбоксингу Руслан Писковый, ставший боевиком

Во время СВО на Донбассе ВС РФ ликвидирован чемпион по кикбоксингу Руслан Писковый, ставший боевиком, сообщается в Telegram-канале военкоров "Русской Весны".
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