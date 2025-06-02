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Над российскими регионами за ночь сбили 162 дрона

Над российскими регионами за ночь сбили 162 дрона

Отечественными дежурными средствами ПВО было выявлено, перехвачено и разбито 162 беспилотника ВСУ.А именно: 57 БПЛА - над территорией Курской области, 31 БПЛА - над территорией Белгородской области, 27 БПЛА - над территорией Липецкой области, 16 БПЛА - над территорией Воронежской области, 11 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Рязанской области, 6 БПЛА - над территорией Орловской области, 2 БПЛА - над территорией Республики Крым и 1 БПЛА - над территорией Тамбовской области.

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