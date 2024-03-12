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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Жители Полярных Зорь обсудят создание испытательного комплекса по производству водорода

Жители Полярных Зорь обсудят создание испытательного комплекса по производству водорода

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 12 марта, ФедералПресс. Проект создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода мощностью 150 тонн в год рассмотрят в ходе общественных обсуждений в Полярных Зорях (Мурманская область).

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