Жители Полярных Зорь обсудят создание испытательного комплекса по производству водорода

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 12 марта, ФедералПресс. Проект создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода мощностью 150 тонн в год рассмотрят в ходе общественных обсуждений в Полярных Зорях (Мурманская область).
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