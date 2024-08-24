Карлсон: Арест Дурова — предупреждение всем, кто не желает замалчивать правду

Американский журналист Такер Карлсон высказался сразу после ареста основателя Telegram Павла Дурова. Он заявил, что это происшествие является предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не хотят цензурировать правду.
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