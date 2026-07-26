Олеся Иванченко зарабатывает больше мужа, но именно он стал её опорой в самый сложный период

25 июля 2026 года ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко опубликовала свадебное фото с лаконичной подписью: «Мы сегодня женимся, а вы че?» Избранником стал комик Максим Заяц (настоящая фамилия — Загайский).