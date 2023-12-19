Подробнее о пакете санкций ЕС против России

Евросоюз утвердил и обнародовал 12-й пакет санкций против России. Что в него вошло и как будет работать оговорка «no Russia» — в материале РБКФото: Ian Forsyth / Getty Images Совет ЕС принял 12-й пакет санкций в отношении России.
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