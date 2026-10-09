Путин сообщил о росте товарооборота России и СНГ на 19%

На встрече лидеров СНГ президент России Владимир Путин сообщил о значительном росте товарооборота с СНГ, который в прошлом году превысил 110 миллиардов долларов, а за первую половину текущего года увеличился на 19%.
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