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Царьград

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Путин сообщил о росте товарооборота России и СНГ на 19%

Путин сообщил о росте товарооборота России и СНГ на 19%

На встрече лидеров СНГ президент России Владимир Путин сообщил о значительном росте товарооборота с СНГ, который в прошлом году превысил 110 миллиардов долларов, а за первую половину текущего года увеличился на 19%.

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