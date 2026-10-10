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Акции AMD рискуют уйти в коррекцию: ключевая поддержка находится у $609

Акции AMD рискуют уйти в коррекцию: ключевая поддержка находится у $609

Акции AMD торгуются вблизи важного технического уровня. На пятчасовом графике цена составляет $610,99, а ближайшая поддержка SuperTrend расположена на отметке $609,41.

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