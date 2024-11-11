Мэр Харькова сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области Украины была объявлена воздушная тревога вечером в понедельник.
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