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Жителей привлекли к ответственности за публикацию кадров атаки БПЛА на НПЗ Омска

Жителей привлекли к ответственности за публикацию кадров атаки БПЛА на НПЗ Омска

Нескольких жителей привлекли к административной ответственности за публикацию в мессенджере и социальных сетях видеосъёмки атаки БПЛА на Омский НПЗ, сообщили в региональном главке МВД России.

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