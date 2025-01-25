Песков: Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении РФ

Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении Российской Федерации. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировавший слова руководителя правительства восточноазиатского государства Сигэру Исибы.
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